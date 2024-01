Comité de Administración del Congreso michoacano solicitó información por supuesto pago a despacho contable

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes del Comité de Administración y Control del Congreso de Michoacán instaron a su presidente, Felipe Contreras Correa, a solicitar a través de su conducto información a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) respecto a un supuesto pago por 5 millones de pesos a un despacho contable que estaría dando acompañamiento a la actual legislatura, respecto a observaciones ante la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).

Lo anterior lo informó el diputado Juan Carlos Barragán Vélez, quien detalló que la reunión se llevó a cabo hace un par de días y ante el rumor de dicho gasto millonario, los legisladores solicitarán a través del presidente del Comité de Administración, el informe a la Jucopo.

El morenista justificó que la intención de la solicitud es darles transparencia a las finanzas del Congreso michoacano.

"El comité le instruimos al presidente del mismo que solicitara la información para este tema en específico, son 5 millones de pesos que no nos han dicho que si los han pagado o no, o si solamente es un rumor (...) Nosotros -los integrantes del comité- no estamos pintados, nuestro tema es que haya claridad y transparencia en el manejo de los recursos".

Barragán Vélez insistió en que por el momento sólo se trata de rumorología, no obstante, el Comité de Administración y Control se estará reuniendo la próxima semana para continuar analizando el tema, así también para discutir el tercer informe trimestral financiero del Congreso.

RYE