Comisión Fílmica posiciona a Morelia en la industria audiovisual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Morelia consolidó a su Comisión Fílmica Municipal durante 2025 como un motor de desarrollo creativo, económico y turístico a través del cine, en el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Cabe destacar que dicha comisión fue integrada a la estructura gubernamental como una jefatura de departamento, lo que posicionó a Morelia como la única ciudad del país con una comisión fílmica municipal debidamente establecida y con respaldo institucional para profesionalizar la atención a producciones nacionales e internacionales.