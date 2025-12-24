Comisión Fílmica posiciona a Morelia en la industria audiovisual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Morelia consolidó a su Comisión Fílmica Municipal durante 2025 como un motor de desarrollo creativo, económico y turístico a través del cine, en el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.
Cabe destacar que dicha comisión fue integrada a la estructura gubernamental como una jefatura de departamento, lo que posicionó a Morelia como la única ciudad del país con una comisión fílmica municipal debidamente establecida y con respaldo institucional para profesionalizar la atención a producciones nacionales e internacionales.
En ese sentido, se brindó acompañamiento logístico y creativo a producciones como el cortometraje protagonizado por Kate del Castillo, El viaje de Luciano, así como al proyecto ganador de la convocatoria Hecho en Morelia, Las señoritas de Valladolid, el cual formó parte de la Selección Michoacán del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).
Como resultado de la atracción de proyectos, se generaron 240 empleos locales y se benefició a 552 personas en procesos de formación cinematográfica.
Cabe mencionar que Morelia también tuvo presencia estratégica en espacios clave como la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2025) y el Espacio de Desarrollo para las Industrias Audiovisuales México–España, fortaleciendo la proyección internacional de la ciudad como destino para la industria audiovisual.
