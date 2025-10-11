Comisión Fílmica Municipal fortalecerá promoción de Morelia como destino para filmaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Fílmica de Morelia buscará promover distintas locaciones del municipio, incluidas sus tenencias, con el objetivo de atraer más producciones cinematográficas, destacó Juan Pablo Arroyo, consejero honorario de la Comisión.

Durante el informe de actividades, se dio a conocer que en lo que va del año se otorgaron alrededor de 40 permisos para cortometrajes en Morelia, por lo que se continuará impulsando a la capital michoacana como un referente en locaciones cinematográficas.

Arroyo explicó que una de las principales ventajas es la diversidad de ecosistemas con los que cuenta el municipio, los cuales resultan atractivos para distintos tipos de producciones.

“Queremos que se vengan a rodar, y que Morelia se convierta en una ciudad de locaciones (…)”, resaltó el consejero, a la par mencionó que también se buscará dar mayor visibilidad a las tenencias, ya que muchas de ellas podrían ser ideales para diferentes filmaciones.