Comisión Fílmica Municipal fortalecerá promoción de Morelia como destino para filmaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Fílmica de Morelia buscará promover distintas locaciones del municipio, incluidas sus tenencias, con el objetivo de atraer más producciones cinematográficas, destacó Juan Pablo Arroyo, consejero honorario de la Comisión.
Durante el informe de actividades, se dio a conocer que en lo que va del año se otorgaron alrededor de 40 permisos para cortometrajes en Morelia, por lo que se continuará impulsando a la capital michoacana como un referente en locaciones cinematográficas.
Arroyo explicó que una de las principales ventajas es la diversidad de ecosistemas con los que cuenta el municipio, los cuales resultan atractivos para distintos tipos de producciones.
“Queremos que se vengan a rodar, y que Morelia se convierta en una ciudad de locaciones (…)”, resaltó el consejero, a la par mencionó que también se buscará dar mayor visibilidad a las tenencias, ya que muchas de ellas podrían ser ideales para diferentes filmaciones.
En cuanto al tema de seguridad, subrayó que Morelia se encuentra en lo que definió como un ‘semáforo verde’, situación que indicó se refleja en la disposición de las aseguradoras para cubrir producciones en el municipio.
Agregó que la percepción de seguridad entre las productoras es positiva, ya que, si bien existen ciertas problemáticas, son de otra índole. En ese sentido, enfatizó que estas “no forzosamente tienen por qué afectar una producción cinematográfica (…)”.
Finalmente, Arroyo destacó que la percepción sobre la seguridad está cambiando favorablemente, y que al difundir las locaciones no solo de la ciudad, sino también del resto del municipio, se espera atraer un mayor número de producciones cinematográficas para el siguiente año.
