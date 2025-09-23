Morelia

Comienzan preparativos para Fiestas Guadalupanas: Yankel Benítez

El secretario del Ayuntamiento se reunió con comerciantes para fortalecer la organización en la Calzada de San Diego
Comienzan preparativos para Fiestas Guadalupanas: Yankel Benítez
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, encabezó una reunión de trabajo con la Unión de Comerciantes Miguel Hidalgo, con el propósito de coordinar los preparativos de las tradicionales Fiestas Guadalupanas que se llevan a cabo en la Calzada de San Diego.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de mantener una organización eficiente que permita el desarrollo ordenado de esta celebración, la cual congrega cada año a miles de familias y visitantes en la capital michoacana.

Yankel Benítez manifestó su entusiasmo por las actividades que se preparan, desde los futbolitos de mesa y la lotería, hasta los juegos mecánicos, sin olvidar las famosas cañas de la Calzada. Además, reconoció el compromiso de los comerciantes por trabajar junto con el Ayuntamiento para mantener esta tradición, garantizando un entorno limpio y seguro para las familias y visitantes que recorrerán los puestos.

Te puede interesar:
Anuncia Yankel Benítez iniciativa para fortalecer cuerpos de Protección Civil
Comienzan preparativos para Fiestas Guadalupanas: Yankel Benítez

RPO

Fiestas Guadalupanas
Yankel Benítez

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com