Comida, moda, artesanías y más, en el primer Tianguis de Turismo Rosa LGBTIQ+ en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El primer tianguis de Turismo Rosa LGBTIQ+ llega a Morelia, el cual se desarrollará durante los días 14, 15 y 16 de noviembre del presente año.

De acuerdo a una publicación realizada en la página de Facebook del estado de Michoacán, el evento promueve la igualdad de derechos para todos.

Este primer tianguis se realizará en Plaza del Carmen.