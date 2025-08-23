Morelia

Comida, moda, artesanías y más, en el primer Tianguis de Turismo Rosa LGBTIQ+ en Morelia

Comida, moda, artesanías y más, en el primer Tianguis de Turismo Rosa LGBTIQ+ en Morelia
AHOLIBAMA ANDRADE
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El primer tianguis de Turismo Rosa LGBTIQ+ llega a Morelia, el cual se desarrollará durante los días 14, 15 y 16 de noviembre del presente año.

De acuerdo a una publicación realizada en la página de Facebook del estado de Michoacán, el evento promueve la igualdad de derechos para todos.

Este primer tianguis se realizará en Plaza del Carmen.

FACEBOOK/MICHOACÁN

En él se podrá encontrar una variad de actividades artísticas y culturales, artesanías, desfile de modas, gastronomía y más.

También se informó que contará con la asociación de organizaciones como Capacitur, Guiturmich, Alma, Fematur, entre otros.

BCT

Morelia
LGBTIQ+
Tianguis de Turismo Rosa

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com