Comida, moda, artesanías y más, en el primer Tianguis de Turismo Rosa LGBTIQ+ en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El primer tianguis de Turismo Rosa LGBTIQ+ llega a Morelia, el cual se desarrollará durante los días 14, 15 y 16 de noviembre del presente año.
De acuerdo a una publicación realizada en la página de Facebook del estado de Michoacán, el evento promueve la igualdad de derechos para todos.
Este primer tianguis se realizará en Plaza del Carmen.
En él se podrá encontrar una variad de actividades artísticas y culturales, artesanías, desfile de modas, gastronomía y más.
También se informó que contará con la asociación de organizaciones como Capacitur, Guiturmich, Alma, Fematur, entre otros.
BCT