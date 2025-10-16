Comida, idiomas y cultura: UMSNH organiza Muestra Gastronómica Internacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del 108 aniversario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la Coordinación del Departamento de Idiomas realizará una Muestra Gastronómica Internacional, abierta al público universitario y visitantes, este sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria.

La actividad se llevará a cabo a las 10:00 horas en el Edificio A-1, y tiene como objetivo combinar el aprendizaje de los idiomas con una experiencia sensorial y cultural, donde los asistentes podrán disfrutar platillos representativos de diversas naciones como Japón, Italia, China, Francia, Brasil, Alemania, Estados Unidos, entre otros.