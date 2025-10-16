Comida, idiomas y cultura: UMSNH organiza Muestra Gastronómica Internacional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del 108 aniversario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la Coordinación del Departamento de Idiomas realizará una Muestra Gastronómica Internacional, abierta al público universitario y visitantes, este sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria.
La actividad se llevará a cabo a las 10:00 horas en el Edificio A-1, y tiene como objetivo combinar el aprendizaje de los idiomas con una experiencia sensorial y cultural, donde los asistentes podrán disfrutar platillos representativos de diversas naciones como Japón, Italia, China, Francia, Brasil, Alemania, Estados Unidos, entre otros.
Bajo el lema “¡El mundo cabe en un plato!”, el evento invita a la comunidad universitaria a conocer sabores del mundo, fomentando la interculturalidad, el respeto por otras tradiciones y la práctica de lenguas extranjeras.
La Muestra Gastronómica forma parte del programa de actividades conmemorativas por el aniversario de la máxima casa de estudios de Michoacán, buscando crear un espacio donde convergen saberes, lenguas y culturas.
