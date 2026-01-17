Comercios solicitan extenderse a banquetas por el 14 de febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del Día del Amor y la Amistad, se han presentado 25 solicitudes por parte de establecimientos para extender sus negocios hacia las banquetas, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista, el secretario señaló que, a pesar de que falta poco menos de un mes para esta fecha (14 de febrero), hasta el momento ningún bar, antro o restaurante ha solicitado extensión de horario.

No obstante, indicó que la Secretaría del Ayuntamiento ha comenzado a recibir solicitudes de comercios como florerías y tiendas de regalos, que buscan utilizar de manera parcial la banqueta frente a sus establecimientos para dar mayor visibilidad a sus productos.

“Se analizan estas solicitudes; se tienen que revisar con el equipo de Mercados y Comercio en la vía pública, así como con el equipo de Movilidad”, resaltó.

Aunado a esto, Benítez Silva subrayó que, además de cumplir con los requisitos establecidos, un aspecto primordial para otorgar estas autorizaciones es privilegiar la movilidad y seguridad de las y los peatones. Por lo cual, recalcó que estas solicitudes deben pasar por el análisis correspondiente antes de ser aprobadas.

BCT