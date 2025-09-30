Comercios del Centro Histórico respetaron la restricción en venta de alcohol

Benítez Silva subrayó que, debido a que la medida fue respetada por los comercios, no se aplicó ninguna sanción.

De hecho, en entrevistas pasadas el secretario había informado que los comercios que incumplieran la disposición serían acreedores a una multa, además de una clausura de hasta tres días.

Cabe señalar que esta medida ha sido implementada por el Ayuntamiento en eventos de gran afluencia en el Centro Histórico, como los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre, el aniversario de Morelia y en esta ocasión en los festejos efectuados en el marco del natalicio de José María Morelos y Pavón.

BCT