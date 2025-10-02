Comerciantes volverán al Mercado Independencia en próximas semanas, adelantan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La obra civil del estacionamiento del Mercado Independencia ya concluyó, por lo que únicamente restan trabajos mínimos para que los locatarios retornen al mercado en este mes de octubre, informaron funcionarios municipales.
Juan Fernando Sosa Tapia, titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, recalcó que, al tener finalizada la obra civil, actualmente se concentran en labores de limpieza para entregar el inmueble al área de Servicios Públicos Municipales.
El funcionario estimó que el avance global es cercano al 97% y que en esta misma semana se llevarán a cabo inspecciones con la Coordinación de Protección Civil Municipal.
Por su parte, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, indicó que la dependencia a su cargo está trabajando en la instalación eléctrica de los locales.
“Nosotros creemos que en unos 15 días o tres semanas a partir de ahora podamos estar terminando […]”, recalcó.
Añadió que la instalación eléctrica se realiza bajo parámetros modernos de seguridad para evitar riesgos y garantizar un mejor servicio. En cuanto a la inversión de este rubro, mencionó que es de aproximadamente 600 mil pesos.
“En este mismo mes vamos a hacer el movimiento de los compañeros comerciantes hacia cada uno de sus puntos […]”, puntualizó, al recordar que serán 144 los comerciantes que regresen al Mercado Independencia.
Cabe resaltar que fue hace dos años cuando, tras un incendio, se afectaron los locales y el estacionamiento del Mercado Independencia, y debido a distintos atrasos en la obra por parte del concesionario, finalmente se estima que en este mes de octubre los trabajos concluyan y así los comerciantes puedan retornar a sus respectivos espacios.
