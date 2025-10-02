Comerciantes volverán al Mercado Independencia en próximas semanas, adelantan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La obra civil del estacionamiento del Mercado Independencia ya concluyó, por lo que únicamente restan trabajos mínimos para que los locatarios retornen al mercado en este mes de octubre, informaron funcionarios municipales.

Juan Fernando Sosa Tapia, titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, recalcó que, al tener finalizada la obra civil, actualmente se concentran en labores de limpieza para entregar el inmueble al área de Servicios Públicos Municipales.

El funcionario estimó que el avance global es cercano al 97% y que en esta misma semana se llevarán a cabo inspecciones con la Coordinación de Protección Civil Municipal.