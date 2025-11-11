Comerciantes del tianguis ‘29 de Abril’ dialogan con el Ayuntamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento a los principios de orden, limpieza y seguridad que impulsa la administración municipal encabezada por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión con las Organizaciones Unidas de Tianguis “29 de Abril”, que agrupan a 15 uniones y representan 68 puntos de venta en el municipio.