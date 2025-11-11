Morelia

Comerciantes del tianguis ‘29 de Abril’ dialogan con el Ayuntamiento

El secretario del Ayuntamiento refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de mantener un contacto directo con todos los sectores
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento a los principios de orden, limpieza y seguridad que impulsa la administración municipal encabezada por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión con las Organizaciones Unidas de Tianguis “29 de Abril”, que agrupan a 15 uniones y representan 68 puntos de venta en el municipio.

Durante el encuentro, Yankel Benítez refrendó el compromiso del presidente Alfonso Martínez por mantener un gobierno cercano a la ciudadanía, que escuche a todos los sectores, impulse el crecimiento económico local y garantice el cumplimiento de la normatividad, en beneficio de las y los morelianos.

El encargado de la política interna del Ayuntamiento agradeció el interés y la colaboración de las agrupaciones por trabajar de manera coordinada para mejorar las condiciones en que se desarrollan los espacios comerciales, contribuyendo así al bienestar común y a una ciudad más ordenada.

