Comerciantes del Centro Histórico estiman incremento de 5% en ventas este 14 de febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, comerciantes del Centro Histórico de Morelia prevén alcanzar los 18 millones de pesos en ventas, lo que representaría un incremento del 5 por ciento en comparación con el año pasado, informó Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (Covechi).

En entrevista para MiMorelia.com, Guerrero Guadarrama explicó que, tras las marchas registradas el año pasado y la conocida “cuesta de enero”, se tienen buenas expectativas para la temporada del Día del Amor y la Amistad, ya que suele registrarse un aumento en la afluencia de consumidores tanto en los días previos como posteriores a esta fecha.