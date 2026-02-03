Comerciantes del Centro Histórico estiman incremento de 5% en ventas este 14 de febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, comerciantes del Centro Histórico de Morelia prevén alcanzar los 18 millones de pesos en ventas, lo que representaría un incremento del 5 por ciento en comparación con el año pasado, informó Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (Covechi).
En entrevista para MiMorelia.com, Guerrero Guadarrama explicó que, tras las marchas registradas el año pasado y la conocida “cuesta de enero”, se tienen buenas expectativas para la temporada del Día del Amor y la Amistad, ya que suele registrarse un aumento en la afluencia de consumidores tanto en los días previos como posteriores a esta fecha.
Aunado a esto, indicó que esta cifra se relaciona directamente con la compra de obsequios como flores, chocolates, peluches, joyería, entre otros productos característicos de la fecha.
Finalmente, el presidente de la Covechi resaltó que para dicho fin de semana se esperan buenas expectativas de ventas en los comercios y establecimientos del Centro Histórico, por lo que extendió la invitación a la ciudadanía a consumir en negocios locales.
RPO