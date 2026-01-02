Comerciantes del centro de Morelia perdieron 900 mdp por manifestaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de 900 millones de pesos perdieron los comerciantes del centro de Morelia durante todo el 2025, a consecuencia de las múltiples manifestaciones registradas en la capital michoacana, afirmó Alfonso Guerrero Guadarrama, representante de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (Covechi).
En entrevista con MiMorelia.com, el empresario señaló que aproximadamente 3 mil 450 negocios establecidos en el Centro Histórico resultaron afectados por las protestas, desde las organizadas por estudiantes hasta las más recientes, relacionadas con la exigencia de justicia por el homicidio del exedil de Uruapan, Carlos Manzo.
“Te podría decir que al 100 por ciento nos afecta lo que ocurre con manifestaciones, marchas, bloqueos, cosas violentas (...) Esos son los problemas que nos causan ese tipo de expresiones y, pues sí, los daños son cuantiosos”, declaró.
Guerrero Guadarrama mencionó que incluso sectores como el notariado han sufrido afectaciones, ya que las personas prefieren evitar el caos vial generado en las principales calles y optan por acudir a otras zonas. Este fenómeno, añadió, también ha impactado a zapaterías, comercios de comida, artículos deportivos, entre otros giros.
Aunque reconoció que no se puede cuantificar el impacto en la imagen turística de la ciudad, advirtió que ha sido grave, reflejándose en la baja afluencia de visitantes durante el año. Detalló que mientras esperaban un crecimiento del 6 o 7 por ciento en la temporada navideña, solo se alcanzó un 4 por ciento, lo que se tradujo en una derrama económica de 600 millones de pesos.
“No podemos medir el desprestigio turístico, aunque es muy grave, muy fuerte. Pero lo que sí podemos medir son las pérdidas económicas, y más o menos perdimos alrededor de 900 millones de pesos en el 2025”, sostuvo.
Finalmente, comentó que en el mismo periodo del año anterior —diciembre de 2024— las ventas fueron por 580 millones de pesos, mientras que el acumulado total del 2025 fue de 4 mil 900 millones de pesos, aunque —estimó— pudieron haber superado los 5 mil millones de no haberse presentado las distintas movilizaciones.
