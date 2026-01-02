Comerciantes del centro de Morelia perdieron 900 mdp por manifestaciones

“Te podría decir que al 100 por ciento nos afecta lo que ocurre con manifestaciones, marchas, bloqueos, cosas violentas (...) Esos son los problemas que nos causan ese tipo de expresiones y, pues sí, los daños son cuantiosos”, declaró.

Guerrero Guadarrama mencionó que incluso sectores como el notariado han sufrido afectaciones, ya que las personas prefieren evitar el caos vial generado en las principales calles y optan por acudir a otras zonas. Este fenómeno, añadió, también ha impactado a zapaterías, comercios de comida, artículos deportivos, entre otros giros.

Aunque reconoció que no se puede cuantificar el impacto en la imagen turística de la ciudad, advirtió que ha sido grave, reflejándose en la baja afluencia de visitantes durante el año. Detalló que mientras esperaban un crecimiento del 6 o 7 por ciento en la temporada navideña, solo se alcanzó un 4 por ciento, lo que se tradujo en una derrama económica de 600 millones de pesos.