Comerciantes de Morelia prevén incremento de ventas de 5 a 7% en diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En esta temporada decembrina, las y los comerciantes del Centro Histórico de la capital michoacana esperan un incremento en las ventas de entre el 5 y el 7 por ciento, informó Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (Covechi).

En entrevista, Guerrero Guadarrama resaltó que diciembre es una de las temporadas más fuertes para el gremio que representa, seguida por el periodo vacacional de verano, el regreso a clases y el 10 de mayo.

En este tenor, subrayó que las y los comerciantes se han preparado con distintas promociones y estrategias características de esta época.

“Con lo cual la cifra económica podría rebasar los 600 millones de pesos en ventas durante el mes de diciembre, por lo que se podrían alcanzar hasta 620 millones de ingresos”, puntualizó.