Combi queda varada tras lluvia en Morelia; así rescataron a los pasajeros [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia brindó apoyo la noche de este martes a pasajeros de una unidad del transporte público que resultó afectada por la lluvia y los encharcamientos registrados en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con información difundida por la corporación en redes sociales, los oficiales auxiliaron a las personas y las trasladaron a un lugar seguro, con el fin de que pudieran continuar su trayecto en otro medio de transporte.

Las autoridades municipales reiteraron que se mantienen en alerta permanente para atender emergencias derivadas de las precipitaciones y recordaron a la ciudadanía que, en caso de requerir apoyo, pueden comunicarse a la línea de contacto ciudadano: 443 113 5000.