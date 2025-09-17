¡Colores, música y DJs! Llegará "Colors Morelia Vibe" al quisco de Plaza de Armas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este próximo 27 de septiembre, la Plaza de Armas de Morelia se convertirá en el epicentro de la música electrónica con la llegada de Colors Morelia Vibe, un evento gratuito que promete encender la noche con el talento de DJs locales.
La cita es a las 6:00 de la tarde en el quiosco de la Plaza de Armas, donde los artistas Edmartt, Fillbøys e IVN López serán los encargados de ambientar la velada con mezclas electrónicas y ritmos vibrantes.
La actividad forma parte de la estrategia turística “Morelia Brilla Más”, que busca fortalecer el turismo y la vida nocturna en el corazón de la capital michoacana.
Organizado por Green House y Frik Studios, el evento es una invitación abierta para locales y visitantes que deseen disfrutar de una experiencia sonora distinta en un entorno emblemático como lo es el Centro Histórico de Morelia, Patrimonio de la Humanidad.
rmr