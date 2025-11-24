¡Colorea y sana! Taller gratuito de mandalas terapéuticas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la Secretaría de Cultura de Morelia llevará a cabo un taller gratuito de mandalas terapéuticas, dirigido a la comunidad moreliana como espacio de reflexión y sanación.

La actividad se realizará este jueves 27 de noviembre, de 16:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Archivo Histórico Municipal de Morelia, ubicado en Galeana #302, Centro Histórico.

El taller, que incluye materiales sin costo, tiene como objetivo generar un entorno artístico y emocionalmente seguro, donde las y los participantes puedan expresarse a través del color, el trazo y la introspección, en el contexto de la lucha contra las violencias de género.