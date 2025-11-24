¡Colorea y sana! Taller gratuito de mandalas terapéuticas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la Secretaría de Cultura de Morelia llevará a cabo un taller gratuito de mandalas terapéuticas, dirigido a la comunidad moreliana como espacio de reflexión y sanación.
La actividad se realizará este jueves 27 de noviembre, de 16:00 a 18:00 horas, en las instalaciones del Archivo Histórico Municipal de Morelia, ubicado en Galeana #302, Centro Histórico.
El taller, que incluye materiales sin costo, tiene como objetivo generar un entorno artístico y emocionalmente seguro, donde las y los participantes puedan expresarse a través del color, el trazo y la introspección, en el contexto de la lucha contra las violencias de género.
El evento forma parte de las acciones culturales impulsadas por el gobierno municipal para conmemorar el 25N, promoviendo espacios inclusivos que fomenten la empatía, el autocuidado y la conciencia colectiva.
Las personas interesadas en participar pueden registrarse previamente a través del siguiente enlace:
👉 https://forms.gle/9QNZjNLpCzx9W9oi8
