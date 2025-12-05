Colonias de Morelia aún están a tiempo de tramitar permisos para realizar festejos guadalupanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al momento, la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia no ha recibido solicitudes por parte de colonias de la ciudad para la realización de festejos guadalupanos; sin embargo, aún están en tiempo de tramitar los permisos, destacó el secretario Yankel Benítez Silva.
En entrevista colectiva, el funcionario señaló que estas solicitudes deben presentarse con al menos cinco días de anticipación, con el fin de coordinar a las áreas correspondientes del Ayuntamiento.
Sobre el tema, indicó que, en caso de identificar algún festejo patronal sin los permisos correspondientes, deberán cancelar el evento.
Particularmente, explicó que la coordinación para estas actividades contempla cierres de algunas calles por parte de agentes de vialidad, así como garantizar las condiciones de seguridad necesarias para las y los asistentes.
Aunado a esto, Benítez Silva recalcó que se prohíbe la venta y consumo de alcohol en la vía pública donde se realicen estos festejos.
Cabe recordar que, en octubre, un festejo patronal en honor a San Judas Tadeo fue cancelado por las autoridades, debido a que no se respetaron las medidas establecidas en el permiso para su realización.
Por otra parte, se le cuestionó al secretario si tienen registro de incidentes en los festejos guadalupanos que se realizan en las inmediaciones del templo de San Diego.
Sobre el tema, Benítez Silva subrayó que hasta el momento la dependencia a su cargo no tiene reportes. Y agregó que la presencia policial se mantiene en la zona, y afirmó que en los siguientes días la Policía Morelia estará direccionado más elementos a dicha zona, esto conforme se acerquen los días con mayor afluencia.
