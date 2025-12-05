Colonias de Morelia aún están a tiempo de tramitar permisos para realizar festejos guadalupanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al momento, la Secretaría del Ayuntamiento de Morelia no ha recibido solicitudes por parte de colonias de la ciudad para la realización de festejos guadalupanos; sin embargo, aún están en tiempo de tramitar los permisos, destacó el secretario Yankel Benítez Silva.

En entrevista colectiva, el funcionario señaló que estas solicitudes deben presentarse con al menos cinco días de anticipación, con el fin de coordinar a las áreas correspondientes del Ayuntamiento.

Sobre el tema, indicó que, en caso de identificar algún festejo patronal sin los permisos correspondientes, deberán cancelar el evento.

Particularmente, explicó que la coordinación para estas actividades contempla cierres de algunas calles por parte de agentes de vialidad, así como garantizar las condiciones de seguridad necesarias para las y los asistentes.