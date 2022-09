Colonia Piedra Lisa con calles inaccesibles; tiene un socavón de 3 metros

“Las condiciones son terribles, los huecos en la calle con bastante considerables, uno llega a los 3.5 metros de largo, una de las vecinas ni si quiera puede usar su cochera, al momento no ha visto ninguna instancia de Gobierno, me preocupa bastante este tema, porque debajo del concreto la calle ya tiene un nivel de deslave bastante considerable, toda el agua de lluvia pasa por esta calle con gran fuerza, no salimos porque nos lleva la corriente cuando llueve”, lamentó Sandra residente la colonia Piedra Lisa.

Ante este panorama los vecinos de la colonia Piedra Lisa, han acudido en repetidas ocasiones a levantar oficios en las instancias correspondientes, sin embargo, no se les ha dado el seguimiento adecuado, por lo que han tenido que buscar maneras para acceder a sus viviendas.