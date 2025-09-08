Morelia

Colocan rejillas y dan mantenimiento al quiosco de Plaza de Armas en Morelia

Las labores buscan mejorar el drenaje, conservar el quiosco y garantizar un espacio funcional para eventos culturales
Colocan rejillas y dan mantenimiento al quiosco de Plaza de Armas en Morelia
FB/ Gerencia del Centro Historico de la ciudad de Morelia
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Gerencia del Centro Histórico de Morelia realizó una intervención de mantenimiento y mejora urbana en la zona del quiosco central de la Plaza de Armas, con el objetivo de preservar el espacio y asegurar su funcionalidad para actividades sociales y culturales.

Entre los trabajos realizados destaca la colocación de rejillas en puntos clave del piso, con lo cual se busca mejorar el sistema de drenaje y la seguridad del área para transeúntes y asistentes a eventos.

Esta intervención forma parte del programa #MoreliaBrillaMás y tiene como objetivos principales:

  • Mejorar el drenaje y la seguridad del espacio.

  • Preservar la estructura del quiosco.

  • Garantizar un entorno limpio y funcional para actividades culturales, conciertos, ferias y otros eventos públicos.

La Plaza de Armas, ubicada en el corazón del Centro Histórico de Morelia, es uno de los espacios más emblemáticos y visitados por turistas y locales, por lo que su conservación forma parte de los esfuerzos permanentes del municipio por mantener en óptimas condiciones el patrimonio urbano.

SHA

Plaza de Armas
Gerencia del Centro Histórico de Morelia
mantenimiento quiosko

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com