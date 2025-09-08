Colocan rejillas y dan mantenimiento al quiosco de Plaza de Armas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Gerencia del Centro Histórico de Morelia realizó una intervención de mantenimiento y mejora urbana en la zona del quiosco central de la Plaza de Armas, con el objetivo de preservar el espacio y asegurar su funcionalidad para actividades sociales y culturales.

Entre los trabajos realizados destaca la colocación de rejillas en puntos clave del piso, con lo cual se busca mejorar el sistema de drenaje y la seguridad del área para transeúntes y asistentes a eventos.

Esta intervención forma parte del programa #MoreliaBrillaMás y tiene como objetivos principales: