Colocan primeras trabes del nuevo puente en Policía y Tránsito; así va la obra

Morelia, Michoacán (MiMorelai.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), encabezada por Rogelio Zarazúa Sánchez, comenzó el montaje de 64 trabes de concreto en el Paso Superior Ferroviario Independencia, ubicado a la altura de Policía y Tránsito. El funcionario señaló que con esta maniobra se da paso a una nueva etapa de construcción de esta mega obra.
Esta infraestructura está orientada a resolver de manera integral la problemática del cruce ferroviario en el Periférico de Morelia. Al respecto, el secretario puntualizó que la nueva vialidad permitirá un tránsito fluido y continuo, eliminando los cuellos de botella y fortaleciendo la seguridad vial en beneficio de miles de familias.
El funcionario estatal detalló que, durante la madrugada de este miércoles, se colocaron las primeras cuatro trabes de grandes dimensiones. Estas estructuras sostendrán la zona elevada del Paso Superior, el cual contará con cuatro carriles en la parte alta, dos por sentido, además de cuatro carriles a nivel de piso para garantizar la fluidez del tránsito local.
Indicó que los trabajos se desarrollan día y noche con el objetivo de concluir la obra a la brevedad y disminuir la afectación vial en este polígono de la ciudad, donde se reporta un tránsito diario promedio de 85 mil vehículos.
Finalmente, el titular de la SCOP recordó que el proyecto contempla un rescate integral del bajo puente, espacio que contará con skatepark, juegos infantiles, plazoleta y cruces peatonales seguros, entre otras amenidades para la convivencia comunitaria.
mrh