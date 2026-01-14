Colocan primeras trabes del nuevo puente en Policía y Tránsito; así va la obra

Morelia, Michoacán (MiMorelai.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), encabezada por Rogelio Zarazúa Sánchez, comenzó el montaje de 64 trabes de concreto en el Paso Superior Ferroviario Independencia, ubicado a la altura de Policía y Tránsito. El funcionario señaló que con esta maniobra se da paso a una nueva etapa de construcción de esta mega obra.

Esta infraestructura está orientada a resolver de manera integral la problemática del cruce ferroviario en el Periférico de Morelia. Al respecto, el secretario puntualizó que la nueva vialidad permitirá un tránsito fluido y continuo, eliminando los cuellos de botella y fortaleciendo la seguridad vial en beneficio de miles de familias.