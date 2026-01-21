Colibríes, pinceles y color: asiste al taller gratuito de minipintura en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres amante del arte y la naturaleza, esta actividad es para ti: la Secretaría de Cultura de Morelia anunció su segundo taller de minipintura de colibríes, que se llevará a cabo este 25 de enero, de 11:00 a 13:00 horas, en el kiosco de la Plaza de Armas, en pleno corazón del Centro Histórico.
La actividad estará a cargo de la maestra Ariadna Corona, reconocida por sus talleres artísticos al aire libre. La participación es gratuita, incluye todos los materiales y el cupo es limitado, por lo que las y los interesados deben registrarse previamente a través del siguiente formulario: https://forms.gle/3iyu8m69d6cG96Wg8
Durante el taller, los participantes tendrán la oportunidad de aprender técnicas básicas para pintar colibríes en formato miniatura, en un ambiente relajado y rodeado de patrimonio arquitectónico. Es ideal para adultos, jóvenes y familias que deseen tener una mañana creativa y diferente.
La iniciativa forma parte de las rondas culturales que Cultura Morelia realiza cada mes en espacios públicos, con el objetivo de descentralizar el arte y hacerlo accesible para todos.
