Colegio de Morelia ha brindado atención a más de 24 mil personas en distintos rubros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Colegio de Morelia, Iván Fernando Bárrales Alcántara, presentó el primer informe anual de la paramunicipal correspondiente al periodo 2024-2025, en el que destacó las acciones realizadas en materia de educación.

Frente al comité directivo del Colegio de Morelia, el funcionario subrayó que, con el paso del tiempo, se han enfocado en distintos ámbitos, particularmente en el desarrollo integral de la comunidad. En este sentido, resaltó que, durante el periodo antes mencionado, se benefició a 24 mil 200 personas mediante talleres, conciertos, programas académicos y diversas capacitaciones.