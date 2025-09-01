Colegio de Morelia ha brindado atención a más de 24 mil personas en distintos rubros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director del Colegio de Morelia, Iván Fernando Bárrales Alcántara, presentó el primer informe anual de la paramunicipal correspondiente al periodo 2024-2025, en el que destacó las acciones realizadas en materia de educación.
Frente al comité directivo del Colegio de Morelia, el funcionario subrayó que, con el paso del tiempo, se han enfocado en distintos ámbitos, particularmente en el desarrollo integral de la comunidad. En este sentido, resaltó que, durante el periodo antes mencionado, se benefició a 24 mil 200 personas mediante talleres, conciertos, programas académicos y diversas capacitaciones.
Bárrales Alcántara añadió que, de septiembre de 2024 a agosto de 2025, se impartieron más de 4 mil 700 horas de asesorías, totalmente gratuitas para la comunidad estudiantil.
En este tenor, subrayó la relevancia del programa de la Preparatoria Abierta Comunitaria del Colegio de Morelia, que, en horarios flexibles, facilita el estudio de la preparatoria a jóvenes y adultos.
RPO