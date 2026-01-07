Colegio de Morelia busca fortalecer agenda cultural con apoyo de Secultura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para este 2026, el Colegio de Morelia espera concretar diversas actividades en conjunto con la Secretaría de Cultura Municipal (Secultura), con el objetivo de ampliar la oferta de eventos artísticos en la paramunicipal, destacó Iván Fernando Barrales Alcántara, director del Colegio de Morelia.
En entrevista colectiva, el director señaló que este trabajo coordinado se prevé principalmente en el Teatro “Chucho Monge”, el cual recientemente fue pintado y rehabilitado para su uso.
En este tenor, explicó que desde hace algunas semanas se dialogó con la titular de la Secultura, Fátima Chávez Alcaraz, para comenzar a definir una línea de trabajo en conjunto.
“Queremos impulsar conciertos, obras de teatro, queremos que el arte y la cultura estén, como siempre, en el Colegio de Morelia (...)”, destacó.
Asimismo, Barrales Alcántara resaltó la relevancia de que un recinto como el Teatro “Chucho Monge” haya sido rehabilitado, ya que por su infraestructura permite reunir a un gran número de personas y, a la par, adecuarse para la realización de múltiples eventos.
De hecho, señaló que, tras dicha rehabilitación, ya se han llevado a cabo actividades como una presentación de los Niños Cantores del Coro Miguel Bernal, así como un evento de lucha libre en el que se recaudaron juguetes en el marco del Día de Reyes, por lo que subrayó que este espacio puede albergar diversas actividades en beneficio de la ciudadanía.
rmr