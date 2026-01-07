Colegio de Morelia busca fortalecer agenda cultural con apoyo de Secultura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para este 2026, el Colegio de Morelia espera concretar diversas actividades en conjunto con la Secretaría de Cultura Municipal (Secultura), con el objetivo de ampliar la oferta de eventos artísticos en la paramunicipal, destacó Iván Fernando Barrales Alcántara, director del Colegio de Morelia.

En entrevista colectiva, el director señaló que este trabajo coordinado se prevé principalmente en el Teatro “Chucho Monge”, el cual recientemente fue pintado y rehabilitado para su uso.

En este tenor, explicó que desde hace algunas semanas se dialogó con la titular de la Secultura, Fátima Chávez Alcaraz, para comenzar a definir una línea de trabajo en conjunto.

“Queremos impulsar conciertos, obras de teatro, queremos que el arte y la cultura estén, como siempre, en el Colegio de Morelia (...)”, destacó.