Colegio de Morelia ampliará su oferta de talleres en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el próximo año, el Colegio de Morelia espera sumar al menos tres talleres nuevos: guitarra, body combat y fútbol infantil, compartió el director Iván Fernando Barrales Alcántara.

En entrevista, el director explicó que más adelante el Colegio de Morelia dará a conocer los horarios y fechas de inscripción. Sobre la expectativa, señaló que esperan contar con una buena respuesta de la población, pues el taller de guitarra se retomará, mientras que en el caso de body combat ya se había impartido una clase muestra en la que los usuarios manifestaron su interés por contar con este taller.

Barrales Alcántara destacó que, dentro de los rubros prioritarios de construcción de paz, se encuentran precisamente los talleres que se ofrecen a precios accesibles. Por ello, subrayó la importancia de sumar estas nuevas opciones a la oferta actual del Colegio de Morelia, donde ya se imparten disciplinas como taekwondo, baile, box, entre otras.