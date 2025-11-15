Colectivo Ni Uno Más denuncia agresiones contra periodistas en marchas de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El colectivo de periodistas Ni Uno Más denunció que elementos de la Guardia Civil agredieron a periodistas durante la cobertura de la marcha convocada por la Generación Z en la ciudad de Morelia. La organización informó que al menos dos comunicadores fueron víctimas de actos de violencia mientras realizaban su labor informativa.

De acuerdo con el colectivo, la periodista Liliana Jiménez resultó herida tras una agresión directa por parte de elementos policiacos. El ataque habría ocurrido mientras documentaba el desarrollo de la manifestación y el desplazamiento del contingente.

Videos difundidos por medios locales muestran el momento en que la comunicadora recibe un golpe de tolete en el rostro, lo que le provoca una hemorragia visible.

Por su parte, el fotoperiodista Jafet Pineda fue detenido por agentes de la Guardia Civil. Según Ni Uno Más, su aprehensión se realizó sin justificación mientras cubría la misma movilización, lo que generó preocupación entre colegas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.