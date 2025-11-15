Colectivo Ni Uno Más denuncia agresiones contra periodistas en marchas de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El colectivo de periodistas Ni Uno Más denunció que elementos de la Guardia Civil agredieron a periodistas durante la cobertura de la marcha convocada por la Generación Z en la ciudad de Morelia. La organización informó que al menos dos comunicadores fueron víctimas de actos de violencia mientras realizaban su labor informativa.
De acuerdo con el colectivo, la periodista Liliana Jiménez resultó herida tras una agresión directa por parte de elementos policiacos. El ataque habría ocurrido mientras documentaba el desarrollo de la manifestación y el desplazamiento del contingente.
Videos difundidos por medios locales muestran el momento en que la comunicadora recibe un golpe de tolete en el rostro, lo que le provoca una hemorragia visible.
Por su parte, el fotoperiodista Jafet Pineda fue detenido por agentes de la Guardia Civil. Según Ni Uno Más, su aprehensión se realizó sin justificación mientras cubría la misma movilización, lo que generó preocupación entre colegas y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
Aunque fue liberado horas más tarde, la forma en que se llevó a cabo la detención fue calificada como violenta y condenada por representantes de medios locales.
El colectivo señaló que la privación de la libertad de un comunicador en el ejercicio de sus funciones constituye un acto grave que debe ser esclarecido sin demora por las autoridades correspondientes.
Asimismo, reiteró que la agresión contra Liliana Jiménez representa un atentado contra el derecho a informar y subrayó que se trata de un hecho que vulnera las garantías para el ejercicio periodístico, por lo que debe ser investigado para deslindar responsabilidades.
Ni Uno Más hizo un llamado a mantener la atención sobre el caso y a exigir que no se repitan agresiones contra reporteros durante coberturas de manifestaciones.
Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Pública no ha emitido un posicionamiento oficial sobre los hechos.
mrh