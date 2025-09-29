Colectivo asegura que el INBAL reconoce al Planetario de Morelia como monumento artístico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El colectivo Vecinos y Amigos del Planetario de Morelia informó que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) emitió una declaratoria que reconoce al Planetario “Lic. Felipe Rivera” como monumento artístico.
En rueda de prensa, representantes del colectivo señalaron que han detectado inconsistencias en las declaraciones de las autoridades estatales respecto al proyecto, así como una supuesta falta de transparencia. Por ello, dieron a conocer que acudieron ante las instancias federales competentes en materia de patrimonio cultural del siglo XX.
Añadieron que, con esta declaratoria, podría aplicarse una suspensión provisional de la obra por 90 días, mientras se tramita el proceso de protección definitivo, en caso de que se detecte riesgo de una alteración irreparable a un bien con valor cultural —precisaron—.
A la par, solicitaron la intervención del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para que se proceda a la clausura de la obra debido a la presunta falta de licencias de edificación, esto hasta que se regularicen los permisos correspondientes con dictámenes técnicos en los que se presenten tanto el protocolo de preservación del inmueble como del proyector.
Para finalizar, recalcaron que el colectivo pide transparencia en el proyecto y que este se dé a conocer de manera adecuada a la población.
