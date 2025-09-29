Colectivo asegura que el INBAL reconoce al Planetario de Morelia como monumento artístico

Añadieron que, con esta declaratoria, podría aplicarse una suspensión provisional de la obra por 90 días, mientras se tramita el proceso de protección definitivo, en caso de que se detecte riesgo de una alteración irreparable a un bien con valor cultural —precisaron—.

A la par, solicitaron la intervención del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para que se proceda a la clausura de la obra debido a la presunta falta de licencias de edificación, esto hasta que se regularicen los permisos correspondientes con dictámenes técnicos en los que se presenten tanto el protocolo de preservación del inmueble como del proyector.