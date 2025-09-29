Morelia

Colectivo asegura que el INBAL reconoce al Planetario de Morelia como monumento artístico

Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El colectivo Vecinos y Amigos del Planetario de Morelia informó que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) emitió una declaratoria que reconoce al Planetario “Lic. Felipe Rivera” como monumento artístico.

Con esto, indicaron que la obra de remodelación que actualmente se ejecuta en el inmueble no podría continuar mientras se tramita el proceso para su protección definitiva, a la par de que las autoridades estatales den a conocer el proyecto exacto de remodelación.

En rueda de prensa, representantes del colectivo señalaron que han detectado inconsistencias en las declaraciones de las autoridades estatales respecto al proyecto, así como una supuesta falta de transparencia. Por ello, dieron a conocer que acudieron ante las instancias federales competentes en materia de patrimonio cultural del siglo XX.

Explicaron que el INBAL respondió favorablemente a la gestión del colectivo para integrar este inmueble al catálogo de patrimonio artístico, con fecha del pasado 23 de septiembre.
AHOLIBAMA ANDRADE

Añadieron que, con esta declaratoria, podría aplicarse una suspensión provisional de la obra por 90 días, mientras se tramita el proceso de protección definitivo, en caso de que se detecte riesgo de una alteración irreparable a un bien con valor cultural —precisaron—.

A la par, solicitaron la intervención del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para que se proceda a la clausura de la obra debido a la presunta falta de licencias de edificación, esto hasta que se regularicen los permisos correspondientes con dictámenes técnicos en los que se presenten tanto el protocolo de preservación del inmueble como del proyector.

“El punto es tratar de rescatar de este proyecto lo que se pueda rescatar; ya está desmontado el proyector, lo tienen en una bodega, no sabemos bajo qué protocolo (…)”
señalaron

Para finalizar, recalcaron que el colectivo pide transparencia en el proyecto y que este se dé a conocer de manera adecuada a la población.

AHOLIBAMA ANDRADE
