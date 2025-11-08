Colectivo afirma que manifestaciones en Michoacán tienen agendas derechistas

Explicó que existen derechas tradicionales que desde hace décadas se han organizado desde el PRI y el PAN, pero también derechas emergentes con los "outsiders" de la política, aunque acotó que ellos son figuras vinculadas al poder económico.

"Tienen agendas parecidas a los referentes de los ultraderechas en América Latina que van por la mano dura, piden la injerencia de la intervención de Estados Unidos en México, a diferencia de ellos nosotros apelamos a la autoorganización del pueblo y la lucha por la soberanía", finalizó.

Gobernador afirma que el PAN y PRI están detrás de las marchas

Cabe mencionar que tras la muerte de Carlos Manzo, diversos grupos se reunieron para hacer diferentes marchas durante la última semana; algunas se tornaron violentas ya que tras la intervención en Palacio de Gobierno en la ciudad de Morelia tuvieron que intervenir los elementos de seguridad quienes les lanzaron gas pimienta y balas de goma.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que las manifestaciones son legítimas, pero no permitirán que dañen a terceros ni causen destrozos. Además, acotó que detrás de las marchas detectaron a funcionarios afines al PAN, el PRI e incluso un ex magistrado, por lo que afirmó que hay tintes políticos que están impulsado la movilización.

BCT