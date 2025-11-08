Colectivo afirma que manifestaciones en Michoacán tienen agendas derechistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS) afirmó que las últimas marchas realizadas en el estado tienen perspectivas y agendas de la derecha y ultraderecha, por lo que se desmarcaron y se definieron como un colectivo de la izquierda independiente.
En entrevista colectiva, uno de los representantes de la marcha que se realizó este sábado en la capital michoacana, Fernando Tecuátl, afirmó que a raíz de la muerte del ex edil de Uruapan, Carlos Manzo, algunas personas se han colgado de eso y han realizado manifestaciones que tienen un trasfondo partidista.
"Alertamos que varias de estas perspectivas tiene que ver con agendas de derecha, hay organizaciones de derecha y ultraderecha que están tratando de capitalizar el asunto. Nosotros desde el espectro que en términos generales podemos llamar izquierda independiente, estamos pretendiendo irrumpir en el asunto, teniendo voz propia", abundó.
Explicó que existen derechas tradicionales que desde hace décadas se han organizado desde el PRI y el PAN, pero también derechas emergentes con los "outsiders" de la política, aunque acotó que ellos son figuras vinculadas al poder económico.
"Tienen agendas parecidas a los referentes de los ultraderechas en América Latina que van por la mano dura, piden la injerencia de la intervención de Estados Unidos en México, a diferencia de ellos nosotros apelamos a la autoorganización del pueblo y la lucha por la soberanía", finalizó.
Cabe mencionar que tras la muerte de Carlos Manzo, diversos grupos se reunieron para hacer diferentes marchas durante la última semana; algunas se tornaron violentas ya que tras la intervención en Palacio de Gobierno en la ciudad de Morelia tuvieron que intervenir los elementos de seguridad quienes les lanzaron gas pimienta y balas de goma.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que las manifestaciones son legítimas, pero no permitirán que dañen a terceros ni causen destrozos. Además, acotó que detrás de las marchas detectaron a funcionarios afines al PAN, el PRI e incluso un ex magistrado, por lo que afirmó que hay tintes políticos que están impulsado la movilización.
BCT