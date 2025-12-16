Colecta navideña busca llevar esperanza a niños hospitalizados en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En esta temporada navideña, el grupo Súper Nanys, en colaboración con voluntarias y ciudadanía solidaria, está organizando una colecta especial para llevar alegría y esperanza a niñas y niños del Hospital Infantil de Morelia. La iniciativa busca reunir juguetes, ropa y donativos para entregar el próximo 4 de enero de 2026, como parte de la celebración del Día de Reyes.

Bajo el lema “Todos podemos ser súper rey mago”, el objetivo es invitar a la comunidad moreliana a sumarse a esta noble causa que pretende llevar un “rayito de luz y amor” a menores hospitalizados, muchos de los cuales enfrentarán las fiestas lejos de casa y bajo tratamiento médico.

¿Cómo puedes ayudar?

La colecta está abierta del 12 al 23 de diciembre de 2025, y se puede participar de las siguientes formas:

Donaciones en especie: Juguetes nuevos, ropa infantil, cobijas, productos de higiene o libros infantiles.

Donativos en efectivo: Para adquirir artículos específicos y preparar los paquetes con lo recaudado.

Contacto: Para más información o coordinar entregas, puedes comunicarte con Miss Letty al 443 403 7466.

Todas las donaciones se organizarán para entregarse en una visita especial el 4 de enero en el Hospital Infantil de Morelia, llevando no solo regalos, sino también mensajes de ánimo y actividades para los pequeños.