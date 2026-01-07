Cofom recibirá árboles navideños naturales para hacer composta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de dar un destino ecológico a los árboles navideños naturales utilizados durante las fiestas decembrinas, la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom) anunció que abrirá un periodo especial de recepción del 12 al 22 de enero, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

Según se confirmó a MIMORELIA.COM, los árboles podrán ser entregados sin necesidad de cita o trámite previo, siempre y cuando no cuenten con series navideñas, clavos, bases plásticas o metálicas, ya que esto dificulta su procesamiento para composta.

La campaña busca fomentar entre la ciudadanía el reciclaje y la conciencia ambiental tras las celebraciones. Se espera que en próximos días se unan más dependencias y recintos a esta actividad.

Las oficinas centrales de Cofom se ubican en la calle Justo Mendoza, en las inmediaciones del bosque Cuauhtémoc.

Los árboles recolectados serán utilizados para la producción de composta, la cual nutrirá viveros forestales que abastecen programas de reforestación en Michoacán.

