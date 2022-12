Coepris atendió reporte de fauna nociva durante fiestas guadalupanas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante las fiestas guadalupanas en Morelia, en coordinación con personal del ayuntamiento de Morelia, un reporte de fauna nociva en uno de los puestos que se colocaron en lo que es conocido como San Diego, informó el director de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Heber Flores Leal.

En entrevista con medios de comunicación, el director de la Coepris explicó que en el también conocido como “Cañafest”, hicieron muestras de los alimentos que se ofrecían en los diferentes puestos semifijos que se colocaron.

Dijo que como parte de estos muestreos, tuvieron que ser retirados ciertos alimentos, aunque no precisó cuáles, porque no cumplían con un proceso adecuado en su preparación y ponían en riesgo la salud de los asistentes.

Por ello, el director de la Coepris recomendó a la población que en esta temporada navideña mantengan las medidas sanitarias básicas a la hora de comprar alimentos para las cenas, como por ejemplo, que en los alimentos que ocupen refrigeración, tal es el caso de pescados y mariscos, revisen que no tengan procesos de descongelación, que no huelan mal, que su coloración no sea inadecuada y que compren en centros de distribución que les dé mayor certeza en los procesos.

AC