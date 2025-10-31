‘Coco, el musical’, velas, catrinas y más eventos gratuitos este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 1 de noviembre, el Centro Cultural UNAM Morelia será sede de una jornada repleta de actividades para conmemorar el Día de Muertos, como parte del 3er Festival "La casa de la mano en la reja".
Desde las 18:00 y hasta las 23:00 horas, el público podrá disfrutar de una amplia oferta cultural gratuita, con más de 30 actividades que incluyen teatro, talleres, conciertos, exposiciones y recorridos escénicos, en distintos espacios del centro ubicado en la calle Acueducto #19, en el corazón del Centro Histórico.
Uno de los momentos más esperados será el espectáculo “Coco, el musical”, presentado por la compañía Broadway Valladolid, en el patio central a las 21:00 horas. Este tributo escénico a la película de Disney-Pixar promete emocionar a chicos y grandes.
La programación también contempla:
Talleres infantiles y familiares de papel picado, decoración de pan de muerto, catrinas de cartón y calaveritas de azúcar.
Conciertos temáticos, como “La UNAM suena desde el balcón en Noche de Muertos” y “Velada musical a nuestros difuntos”.
Instalaciones artísticas, como “Tzompantli” y exposiciones como “Catrinas. La elegancia del más allá”.
Recorridos dramatizados, como “La casa de la mano en la reja” a cargo del colectivo Kairós.
Pasarela de catrinas y catrines y lectura de leyendas tradicionales.
Todos los eventos son de entrada libre, aunque algunos talleres tienen cupo limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación.
El festival es organizado por la UNAM Centro Cultural Morelia en colaboración con instituciones como Cultura Comunitaria, el Gobierno de Morelia, la Universidad Vasco de Quiroga, el Tecmilenio y otras organizaciones culturales y académicas.
SHA