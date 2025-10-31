‘Coco, el musical’, velas, catrinas y más eventos gratuitos este sábado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 1 de noviembre, el Centro Cultural UNAM Morelia será sede de una jornada repleta de actividades para conmemorar el Día de Muertos, como parte del 3er Festival "La casa de la mano en la reja".

Desde las 18:00 y hasta las 23:00 horas, el público podrá disfrutar de una amplia oferta cultural gratuita, con más de 30 actividades que incluyen teatro, talleres, conciertos, exposiciones y recorridos escénicos, en distintos espacios del centro ubicado en la calle Acueducto #19, en el corazón del Centro Histórico.

Uno de los momentos más esperados será el espectáculo “Coco, el musical”, presentado por la compañía Broadway Valladolid, en el patio central a las 21:00 horas. Este tributo escénico a la película de Disney-Pixar promete emocionar a chicos y grandes.