Cochinita, ensalada y ponche; la cena de Año Nuevo en barandilla en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa, ofrecerá a quienes sean acreedores a una falta administrativa durante la última noche del año cochinita pibil, ensalada de manzana, papas adobadas con pasta fría y ponche.
Los agentes de la Guardia Civil, en coordinación con los tres niveles de gobierno, mantendrán tareas preventivas y de vigilancia para garantizar una sana convivencia durante las celebraciones por el comienzo de un nuevo año.
Para reportar y solicitar cualquier apoyo ante alguna emergencia o delito, la línea 911 operará con normalidad, a fin de salvaguardar a la población michoacana.
RPO