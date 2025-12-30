Morelia

Cochinita, ensalada y ponche; la cena de Año Nuevo en barandilla en Morelia

La alteración al orden público y el consumo de drogas y alcohol son sujetos a sanciones
Cochinita, ensalada y ponche; la cena de Año Nuevo en barandilla en Morelia
ESPECIAL
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa, ofrecerá a quienes sean acreedores a una falta administrativa durante la última noche del año cochinita pibil, ensalada de manzana, papas adobadas con pasta fría y ponche.

Como parte de los protocolos de atención en Morelia, se ofrecerá esta cena de Año Nuevo a las personas que se encuentren bajo resguardo por faltas administrativas o por consumo de sustancias en la vía pública.

Los agentes de la Guardia Civil, en coordinación con los tres niveles de gobierno, mantendrán tareas preventivas y de vigilancia para garantizar una sana convivencia durante las celebraciones por el comienzo de un nuevo año.

Para reportar y solicitar cualquier apoyo ante alguna emergencia o delito, la línea 911 operará con normalidad, a fin de salvaguardar a la población michoacana.

Te puede interesar:
Incumplimientos dejan sin licencia a 701 establecimientos con venta de alcohol en Morelia
Cochinita, ensalada y ponche; la cena de Año Nuevo en barandilla en Morelia

RPO

SSP Michoacán
Año Nuevo

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com