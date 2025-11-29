“Cobijemos Morelia” está a punto de alcanzar las 20 mil cobijas; entregas continúan en tenencias y colonias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con más de 19 mil 600 cobijas recolectadas, la campaña “Cobijemos Morelia” está por alcanzar la meta de esta edición, por lo que se invita a la ciudadanía a continuar donando para apoyar a más personas ante las bajas temperaturas, destacó Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia.
En entrevista colectiva, Delgadillo Hernández recordó que esta edición de la campaña, la cual inició el pasado 10 de noviembre, sigue avanzando con buena respuesta por parte de las y los donadores.
“Al corte de la semana pasada llevábamos 19 mil 640 cobijas, nos faltan un poquito para llegar a las 20 mil. Y ya entregadas llevamos arriba de 10 mil, este último dato es de hace tres días”, precisó.
Respecto a los lugares donde ya se han distribuido estos apoyos, José Manuel Álvarez Lucio, director general del DIF Morelia, indicó que en los próximos días se realizarán entregas en Atapaneo y La Aldea. Sobre las tenencias, señaló que ya se han cubierto 12, quedando pendientes Santiago Undameo y Teremendo.
Asimismo, detalló que se han entregado cobijas en distintas colonias de Morelia, como Barrio Alto, Prados Verdes y Colinas del Sur, y que próximamente se dirigirán apoyos a zonas como Ciudad Jardín y Villas del Pedregal.
Álvarez Lucio subrayó que la estrategia de recibir las donaciones y entregarlas casi de inmediato tiene como objetivo repartirlas antes de Navidad, para que la población más vulnerable a las bajas temperaturas cuente con este apoyo durante los meses más fríos, como diciembre y enero.
Por su parte, Delgadillo Hernández invitó nuevamente a la ciudadanía a continuar donando para ayudar a más personas durante la temporada invernal. Y resaltó que la colecta estará vigente hasta el próximo miércoles 10 de diciembre.
Cabe resaltar que los centros de acopio se encuentran en las oficinas centrales del DIF Morelia ubicadas en ; en las oficinas del DIF en el Centro Administrativo de Morelia (CAM); en la
