“Cobijemos Morelia” está a punto de alcanzar las 20 mil cobijas; entregas continúan en tenencias y colonias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con más de 19 mil 600 cobijas recolectadas, la campaña “Cobijemos Morelia” está por alcanzar la meta de esta edición, por lo que se invita a la ciudadanía a continuar donando para apoyar a más personas ante las bajas temperaturas, destacó Paola Delgadillo Hernández, presidenta honoraria del DIF Morelia.

En entrevista colectiva, Delgadillo Hernández recordó que esta edición de la campaña, la cual inició el pasado 10 de noviembre, sigue avanzando con buena respuesta por parte de las y los donadores.

“Al corte de la semana pasada llevábamos 19 mil 640 cobijas, nos faltan un poquito para llegar a las 20 mil. Y ya entregadas llevamos arriba de 10 mil, este último dato es de hace tres días”, precisó.