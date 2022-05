CNTE azul amaga con plantón en Morelia esta misma semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del grupo azul, Gamaliel Guzmán Cruz, amagó con un posible plantón en el Centro Histórico de Morelia esta misma semana.

En entrevista, el líder sindical comentó que están valorando replicar acciones en el estado a nueve días del plantón de la CNTE en CDMX y no recibir atención por parte del gobierno federal.

Indicó que aún está por definir si se replicará la protesta en el estado, pero adelantó que los egresados estarán iniciando movilizaciones de igual manera en estos días.

En este tenor, refirió que en el caso de los egresados que han cubierto tiempo con la figura de eventual son 207 los que no han podido cobrar y no 60 como argumentó la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Yaraví Ávila González, al aseverar que se han conformado aproximadamente 800 expedientes de los poco más de mil.

AC