CNTE anuncia movilización en evento de Sheinbaum este viernes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un comunicado de la Sección XVIII, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó al magisterio a manifestarse en el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, programado para este viernes en la capital michoacana.

Según el informe de la fracción, esta protesta responde a la falta de respuesta de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), por lo que buscarán que la titular del Ejecutivo federal conozca las demandas del sector educativo.

"Ante la falta total de atención, la cerrazón institucional y el incremento de las problemáticas en la Secretaría de Educación del Estado […] se convoca de manera enérgica a todo el magisterio a arribar y manifestarse en el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", dijo.

En el documento se mencionan las principales demandas de los manifestantes, incluyendo la supuesta "retención de salarios, falta de contratación de normalistas, denuncias judiciales y administrativas como mecanismo de intimidación, cancelación de escuelas rurales, falta de maestros frente a los grupos, falta de regularización de órdenes en los distintos niveles educativos, robo de claves al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación", según la CNTE.