CNTE anuncia cierre de centros comerciales y manifestaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cierre de centros comerciales, marchas regiones, liberación de casetas, toma de presidencias y con el no inicio del ciclo escolar amagaron integrantes de la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a partir de este miércoles, adelantó su secretario general, Gamaliel Guzmán Cruz.

En rueda de prensa, el líder gremial indicó a los medios de comunicación que el gobierno estatal se comprometió a pagar esta semana las tres quincenas adeudadas y los bonos 2021.

Sin embargo, no querían dar la fecha para no generar expectativas a los docentes, ya que el líder dijo que la “confianza es mínima ante los gobiernos”.

Asimismo explicó que hay el compromiso del pago de los adeudos de bonos que arrastran desde el año pasado que ascienden a más de 600 millones de pesos para la primera quincena de noviembre.

“Nos preocupa por que los compromisos no se cumplen, no se llevan acabo y esto genera una desconfianza”, aseveró el líder de la CNTE, debido a que el pasado 15 de octubre hubo el compromiso de pagar cinco quincenas no cubiertas y se pagaron sólo dos.

Ante ello, aseveró que este día las bases estarán notificando a los docentes regionales para iniciar las movilizaciones el próximo miércoles.

Gamaliel Cruz dijo que no están negados a que se les pague bajo el sistema de tarjetas del Bienestar, pero sólo de manera emergente y mientras se garantice que llegue el pago a todos los docentes estatales.

RYE