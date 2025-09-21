Clima en Morelia: se espera ambiente fresco durante este domingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, Morelia amaneció con bancos de niebla y temperaturas cercanas a los 18°C, mientras que por la tarde se prevé un aumento en la nubosidad con 70% de probabilidad de lluvias débiles, acompañadas de un ambiente fresco.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las temperaturas oscilarán entre los 12°C como mínima y los 25°C como máxima, con vientos provenientes del sur que alcanzarán rachas de hasta 23 km/h.

Para las 17:00 horas, se espera una lluvia ligera, temperatura de 22°C y sensación térmica similar.

Las condiciones de humedad alcanzarán el 80%, con nubosidad del 50% y un índice UV bajo (nivel 1), por lo que no se requiere protección solar adicional.

Durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con temperaturas que descenderán a los 16°C, manteniendo un ambiente fresco y estable en la capital michoacana.

