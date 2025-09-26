Clima en Morelia: mañana nublada y noche fresca este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes, la capital michoacana amaneció con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 19°C.

Durante la mañana se mantendrán condiciones estables, con ambiente templado y nubosidad ligera. Por la tarde se prevé lluvia débil y cielo parcialmente cubierto, con una temperatura máxima de 22°C.

Por la noche, el ambiente será fresco, con temperaturas cercanas a los 16°C. El cielo continuará parcialmente nublado y se esperan vientos del sur con una velocidad promedio de 12 km/h.

Se sugiere mantenerse informados ante posibles cambios en el pronóstico, especialmente en zonas con historial de encharcamientos.

BCT