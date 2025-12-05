Clima en Morelia: máxima de 24°C y vientos moderados este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 5 de diciembre se espera un día mayormente estable en Morelia, con cielo parcialmente nuboso por la mañana y condiciones de nubes y claros hacia la tarde, de acuerdo a sitios especializados en clima.

La temperatura máxima alcanzará los 24°C, mientras que la mínima se ubicará en los 9°C, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

A lo largo del día, los vientos soplarán predominantemente del sur, con rachas que podrían variar entre los 3 y los 43 km/h, alcanzando su punto más intenso entre las 14:00 y las 17:00 horas.

Durante esas horas también se registrará el mayor nivel de radiación solar, con un índice de fotoprotección (FPS) catalogado como “alto”, por lo que se recomienda el uso de protector solar si se realizan actividades al aire libre.

La sensación térmica se mantendrá en rangos confortables, oscilando entre los 10°C por la mañana y hasta 25°C por la tarde. Hacia la noche, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°C, con condiciones de cielo despejado y viento moderado.

