Clima en Morelia hoy 17 de octubre: neblina matutina y calor por la tarde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 17 de octubre, Morelia amaneció con temperaturas frescas y neblina, pero se espera una jornada mayormente soleada y cálida, con una temperatura máxima de 29°C, según el portal especializado Meteored.mx.

A través del sitio Meteored, se dio a conocer que la temperatura más baja registrada fue de 12°C a las 07:00 horas, mientras que se prevé que la más alta ocurra alrededor de las 14:00 horas, cuando el termómetro alcanzará los 29°C con cielos parcialmente despejados.

Durante la mañana predominará el clima fresco con cielos cubiertos y neblina, especialmente entre las 7:00 y las 9:00 horas.

Por la tarde, el cielo se tornará con nubes y claros, con una alta radiación solar (FPS: muy alto de 25 a 50), por lo que se recomienda el uso de protector solar y ropa ligera.

Los vientos serán variables, de hasta 49 km/h a lo largo del día, con ráfagas provenientes del norte y sureste.

