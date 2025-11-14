Clima en Morelia: hasta 26 °C y cielo soleado este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes en Morelia se espera una jornada con cielo predominantemente soleado y temperaturas que alcanzarán hasta los 26 grados Celsius por la tarde, de acuerdo con el portal Meteored.mx.

Desde las primeras horas del día se prevé una temperatura mínima de 9 grados, mientras que el termómetro subirá gradualmente hasta su punto máximo entre las 14:00 y 17:00 horas. La sensación térmica será similar a la temperatura real durante todo el día.

Por la tarde se podrían registrar intervalos nubosos sin probabilidad de lluvia. En cuanto al viento, se esperan rachas moderadas provenientes del norte y del sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 32 km/h.

La radiación solar será baja en las primeras horas, pero se intensificará a niveles altos al mediodía, por lo que se recomienda utilizar protector solar con FPS entre 15 y 25.

El sol saldrá a las 06:52 horas y se pondrá a las 18:06 horas, ofreciendo poco más de once horas de luz diurna.

RYE-