Clima en Morelia este viernes: mayormente soleado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 31 de octubre, Morelia tendrá un clima mayormente soleado, con temperaturas agradables que alcanzarán una máxima de 27°C durante la tarde y mínimas de hasta 10°C por la mañana, de acuerdo con el sitio especializado Meteored.mx.

Según datos consultados en la página oficial la mañana de este viernes, la jornada inició con cielo parcialmente nublado y temperatura de 10°C, pero conforme avance el día se espera un ascenso térmico significativo, predominando cielos despejados entre las 09:00 y las 14:00 horas.

Durante la tarde, el termómetro llegará a los 27°C con presencia de nubes dispersas y una sensación térmica de hasta 26°C. Por la noche, el cielo estará despejado con temperaturas descendiendo hasta los 16°C cerca de las 23:00 horas.

El viento se mantendrá con dirección norte y velocidades de 10 a 30 km/h durante el día, cambiando al sur por la noche. En cuanto a la radiación solar (FPS), se advierte un nivel muy alto entre las 11:00 y las 14:00 horas, por lo que se recomienda usar protector solar y mantenerse hidratado.

RYE-