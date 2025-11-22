Clima en Morelia este sábado: cielo parcialmente nublado y máxima de 25°C

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, el clima en la capital michoacana se mantendrá con cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas a lo largo del día.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante la mañana se registrarán temperaturas cercanas a los 18°C, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará una máxima de 25°C. Por la noche, se espera un ligero descenso hasta los 17°C.

Los vientos provendrán del sur, con una velocidad promedio de 11 kilómetros por hora, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente más fresca en zonas abiertas o elevadas.

Se recomienda a la población tomar precauciones al realizar actividades al aire libre y mantenerse hidratada durante las horas de mayor temperatura. También es ideal llevar una prenda ligera para la mañana y otra un poco más abrigadora para la noche.

BCT