Clima en Morelia: día soleado con mínima de 8 °C y sin lluvia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 21 de diciembre, la capital michoacana amanece con cielo despejado, temperatura máxima de 24 grados Celsius y mínima de 8, sin probabilidades de lluvia y con ráfagas de viento de hasta 11 km/h provenientes del noroeste.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la velocidad del viento oscilará entre los 0 y 5 km/h, por lo que se espera un clima estable, ideal para realizar actividades al aire libre, aunque con ambiente fresco por la mañana y en la noche.

En el contexto nacional, el ingreso del frente frío número 23 sobre el norte de Coahuila, en combinación con la entrada de aire húmedo desde el golfo de México, está provocando lluvias puntuales en estados del norte y noreste del país. Sin embargo, en la región centro-occidente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantiene condiciones estables, sin precipitaciones, pero con ambiente frío en las primeras horas del día.

En estados como Chiapas, Veracruz y Oaxaca se esperan lluvias muy fuertes debido al ingreso de aire húmedo del Pacífico, mientras que en Yucatán y la península del Caribe también se registrarán lluvias por otra entrada de humedad.

