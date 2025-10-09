Clavijero será sede de Certamen Miss Catrina Universe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el certamen Miss Catrina Universe 2025 participarán representantes de más de 15 estados del país, entre ellos Michoacán, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Sinaloa, Jalisco, Tabasco y Guerrero.
En rueda de prensa, María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), precisó que el evento se realizará el próximo 25 de octubre a las 19:00 horas en el Centro Cultural Clavijero de Morelia, y contará con entrada gratuita y un cupo limitado a 400 personas.
La secretaria añadió que el acceso será controlado debido a la capacidad del inmueble, y los boletos podrán adquirirse en las oficinas de Lágrimas de Yunuen, ubicadas en la calle Wagner 40, colonia La Loma.
Por su parte, Diana del Rey, organizadora de Miss Catrina Universe 2025, explicó que el jurado calificará aspectos como el maquillaje, vestuario y oratoria de las participantes.
“Este certamen no se basa en la belleza física de las personas, sino en la pasión y amor por la cultura, que se enfoca en el rescate cultural y en la tradición de Día de Muertos (…)”, subrayó.
Asimismo, destacó la relevancia de que otros estados del país se sumen a esta actividad para conocer de manera directa una de las tradiciones más representativas de Michoacán. Para finalizar, la organizadora puntualizó que la ganadora será la representante de la catrina a nivel internacional.
