Clavijero será sede de Certamen Miss Catrina Universe

La secretaria añadió que el acceso será controlado debido a la capacidad del inmueble, y los boletos podrán adquirirse en las oficinas de Lágrimas de Yunuen, ubicadas en la calle Wagner 40, colonia La Loma.

Por su parte, Diana del Rey, organizadora de Miss Catrina Universe 2025, explicó que el jurado calificará aspectos como el maquillaje, vestuario y oratoria de las participantes.

“Este certamen no se basa en la belleza física de las personas, sino en la pasión y amor por la cultura, que se enfoca en el rescate cultural y en la tradición de Día de Muertos (…)”, subrayó.