Clavijero recibirá obras de la Bienal Nacional de Pintura Atanasio Monroy

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te gusta la pintura y quieres conocer lo que se está haciendo a nivel nacional, esta es tu oportunidad: el próximo viernes 28 de noviembre a las 17:00 horas, el Centro Cultural Clavijero será sede de la exposición “Panorama Plástico. Selección Nacional de Pintura 2024”, una muestra con 46 obras seleccionadas de la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy.
Esta colección reúne piezas de 41 artistas de distintas partes del país, quienes fueron seleccionados tras un proceso riguroso por parte de un jurado especializado. La exposición ofrece un recorrido por las tendencias y discursos actuales en la pintura mexicana.
Entre los artistas que forman parte de esta muestra están:
Marco Antonio Arce Anguiano
Luis Felipe Cienfuentes
Angélica Gallegos
Humberto Barajas Bustamante
Fernando Cruz Monroy
Además de presentar obras con gran nivel artístico, esta bienal también promueve la formación de públicos mediante actividades educativas y exhibiciones itinerantes.
Con 25 años de historia y de carácter nacional desde 2006, la Bienal José Atanasio Monroy se ha consolidado como una plataforma clave para impulsar el talento de nuevas generaciones, descentralizar la cultura y llevar el arte a más rincones del país.
La muestra permanecerá abierta al público hasta abril de 2026 en la sala 6 del Clavijero. La entrada es libre.
rmr