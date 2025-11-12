Clausuran torre de departamentos en Morelia por incumplir normas ambientales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) clausuró las obras de construcción de una torre de departamentos ubicada al noroeste de la ciudad de Morelia. La medida se tomó debido a que los responsables del desarrollo habitacional no presentaron la autorización en materia de impacto ambiental, documento que otorga la Secretaría del Medio Ambiente para prever y reducir posibles daños al entorno.

La Proam realiza un seguimiento exhaustivo al procedimiento administrativo iniciado para garantizar que este, y cualquier otro desarrollo habitacional, cumpla estrictamente con la normatividad ambiental vigente.

Al no entregar la documentación pertinente se procedió a ordenar la medida de seguridad, que prohíbe de inmediato la continuación de las obras y actividades. La suspensión se levantará únicamente una vez que los responsables acaten las medidas señaladas.