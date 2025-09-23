Clausuran obras de fraccionamiento irregular tras denuncia ciudadana, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría de Protección al Ambiente (PROAM) informó que clausuró las obras de un fraccionamiento en la tenencia de Jesús del Monte, en Morelia, tras recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre posibles irregularidades.

A través de sus redes sociales, la dependencia estatal informó que, durante la visita de inspección al lugar, no se localizó a los responsables de la obra; sin embargo, se procedió a colocar los sellos de clausura como medida preventiva y de vigilancia ambiental.