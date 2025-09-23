Clausuran obras de fraccionamiento irregular tras denuncia ciudadana, en Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría de Protección al Ambiente (PROAM) informó que clausuró las obras de un fraccionamiento en la tenencia de Jesús del Monte, en Morelia, tras recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre posibles irregularidades.
A través de sus redes sociales, la dependencia estatal informó que, durante la visita de inspección al lugar, no se localizó a los responsables de la obra; sin embargo, se procedió a colocar los sellos de clausura como medida preventiva y de vigilancia ambiental.
PROAM señaló que continuará supervisando el sitio para garantizar que cualquier desarrollo urbano en la zona se realice en estricto apego a la legislación ambiental vigente.
Jesús del Monte es una tenencia conocida por su riqueza ecológica, lo que incrementa la importancia de preservar sus condiciones naturales ante el crecimiento urbano.
rmr