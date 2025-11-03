Clases de danza, violín, pintura, deportivos y más en Morelia; conoce los detalles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) mantiene abiertas las inscripciones para una amplia oferta de talleres dirigidos a niñas, niños y jóvenes que deseen desarrollar habilidades artísticas, culturales o deportivas.

Entre las actividades disponibles se encuentran:

Danza folklórica infantil: Para niñas y niños de 6 a 12 años. Las clases comienzan en septiembre (fecha exacta al reunir grupo). Costo de apertura: $250 el primer mes. Contacto: 443 145 9886.

Taller de violín: Dirigido a edades de 7 a 14 años, los jueves y viernes de 4:30 p.m. a 5:30 p.m. Contacto: 443 487 8948 (Maestro Diego Orozco).

Broadway Sing y Broadway Tap: Para jóvenes apasionados del canto y el baile estilo Broadway. Informes al 443 475 1229.

Gimnasia rítmica y ballet: Impartidos por la tallerista Ana Marieli Rivera. Clases de ballet disponibles también para adolescentes y adultos. Informes: 443 117 8796.

Taekwondo: A cargo del maestro Eugenio Alanis. Informes al 443 386 1731.

Danza aérea: Impartida por Dalia Berenice Díaz. Para conocer horarios y requisitos, comunicarse al 443 390 4545.

Arte en pintura: Taller impartido por María Graciela Flores. Informes al 443 226 9007.

Los talleres se imparten en las instalaciones del IJUM, ubicadas en Av. Periodismo, José Tocavén Lavín #745, y tienen como objetivo fortalecer la creatividad, disciplina y expresión de las y los jóvenes morelianos.