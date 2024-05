Clínica Sur, propuesta de Alfonso Martínez para Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El abanderado del PAN y PRD a encabezar de nueva cuenta el Ayuntamiento de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó que la Clínica Sur es un proyecto que ya está listo y que nada más falta asignarle el presupuesto para poderlo construir.

“Me parece que la clínica tiene un costo aproximado de 40 millones de pesos y es un proyecto muy bonito, muy ambicioso y que va a atender a miles de familias y de personas en el sur de nuestra ciudad", dijo.

Aún no se sabe si en este año, es decir, antes de que concluya la administración pueda iniciar operaciones, pero "ahorita es de las propuestas que tenemos para el futuro próximo de nuestra ciudad".

Mientras enfatizó que el gobierno federal no cumplió con su oferta de mejorar el sistema de salud "como el de Dinamarca; no tenemos medicinas y por ello el municipio está tratando de salir al frente en favor de la población, con la Clínica Poniente (que ya está en operación y que también atiende a habitantes del norte) y con la Clínica Sur (que atendería a la población de las colonias y comunidades cercanas a Santa María y de la zona suroriente de la ciudad). Dicho centro de salud tendrá instalaciones de calidad, medicinas y médicos profesionales que darán una excelente atención, no sería hospital pero “eso ayudaría mucho al municipio".

El edil con licencia recordó que la salud no corresponde al municipio, "sin embargo hay tantas deficiencias […] no nos estamos quedando cruzados de brazos".

Por otra parte, recordó que se construyó uno de los mejores centros de autismo del país y del mundo.

rmr